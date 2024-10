Além de aproximar o Inter do G-4 do Brasileirão, a vitória no Gre-Nal aumentou para 10 jogos a invencibilidade colorada. E, mesmo que o próximo jogo seja fora de casa, há uma perspectiva que alimenta a manutenção de um cenário positivo: o Atlético-MG deve preservar titulares no próximo sábado (26).