O grande mistério do Inter para o Gre-Nal 443 é o volante Fernando. O meio-campista tem uma lesão muscular na panturrilha direita e tem previsão de retorno entre duas e três semanas. Com isso, poderá voltar a treinar às vésperas do clássico. O período poderá ser abreviado a partir do tratamento aplicado pelo departamento médico no jogador.