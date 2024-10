Enfrentar Memphis Depay e Yuri Alberto, com mais de 45 mil corintianos nas arquibancadas do Itaquerão, será o maior desafio da até agora curta carreira de Clayton Sampaio. O zagueiro colorado, que encerrou o ciclo de contratações na janela de meio de Brasileirão, passou de quinta opção para titular ao lado de Vitão em um intervalo de uma semana. E terá a missão de parar o ataque do Corinthians na partida de amanhã, pelo Brasileirão.