Pela primeira vez na semana do Gre-Nal 443, o técnico Roger Machado permitiu o acesso da imprensa ao CT Parque Gigante para acompanhar parte do treinamento. Os jogadores que são dúvida para o clássico estavam ausentes no gramado. O clube informa que eles fizeram atividades com os fisioterapeutas, aumentando o suspense pela escalação do trio no confronto.