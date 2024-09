Teve um determinado momento do ano, e nem faz tanto tempo assim, que se cogitou Alan Patrick na reserva. Criticado por parte da torcida, o capitão voltava de lesão, e o time de Roger Machado estava encaixado com Wesley, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Recuperado, ele era cotado para ficar no banco e brigar por lugar no meio-campo. Por coincidência, Tabata se machucou.