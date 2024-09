As "secas" de gols, como a vivida por Valencia no Inter atualmente, não são uma novidade para o equatoriano de 34 anos. No clube gaúcho, o último gol marcado foi em 23 de julho, no Beira-Rio, na eliminação do Colorado para o Juventude na terceira fase da Copa do Brasil. Desde então, são nove jogos e mais de 40 dias sem marcar.