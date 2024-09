O Inter confirmou, na tarde desta segunda-feira (2), a saída de Robert Renan. Emprestado ao clube gaúcho até dezembro, o zagueiro foi negociado pelo Zenit, da Rússia, com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. No entanto, por encerrar de forma antecipada o contrato de empréstimo junto ao Colorado, os russos terão que pagar US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) ao Inter.