Gustavo Prado busca consolidar o novo momento da sua carreira após ser o responsável por marcar o gol da vitória do Inter sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (11), seu primeiro com a camisa do clube. Com Roger Machado no comando da equipe, o jogador vem sendo mais requisitado e, segundo o treinador, em uma função mais adiantada. Aos 19 anos, o jovem tem contrato até dezembro de 2028, além de uma multa rescisória milionária.