Apesar das dificuldades financeiras, o Inter promete fazer jogo duro para não perder nem o atacante Wesley, nem qualquer titular, para o futebol turco, russo ou árabe. A ideia do clube para cumprir as metas orçamentárias é negociar jogadores só em dezembro, podendo repetir o "modelo Johnny", assinando a venda agora e liberando o atleta apenas no próximo ano.