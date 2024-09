O Inter sofreu mais do que o esperado, mas conseguiu bater o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, na noite deste domingo (29). Em um primeiro tempo no qual quase não finalizou no alvo, o Colorado abriu vantagem em pênalti batido por Alan Patrick. Wesley ampliou, mas Wagner Leonardo descontou para os visitantes em uma segunda etapa que teve momentos de tensão para a torcida colorada. Nos acréscimos, Wesley voltou a aparecer para marcar o terceiro gol em passe de Alan Patrick e confirmar a vitória colorada.