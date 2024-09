Rafael Borré acusou uma lesão muscular horas antes da partida contra o Vitória, no último domingo (29), no Beira-Rio. O colombiano teve uma segunda lesão muscular no posterior da coxa esquerda num período de dois meses. Entretanto, o clube, que não divulga o tempo de parada do atacante, aposta no histórico de recuperação do do atleta para tê-lo no Gre-Nal, que ser disputado no dia 19 ou 20 de outubro - a data ainda não está confirmada.