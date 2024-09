Desejo antigo Notícia

Ex-presidente do Inter admite tentativa de contratar Roger Machado em 2017; veja vídeo

Marcelo Medeiros afirmou no programa "Sem Filtro", desta quinta-feira (5), que o nome do atual treinador colorado foi especulado para comandar a equipe no ano em que clube iria disputar a Série B

05/09/2024 - 21h57min