Embalado pela vitória sobre o Fortaleza, o Inter voltará a jogar no Beira-Rio nesta segunda-feira (16), às 20h, diante do Cuiabá. Vice-lanterna do Brasileirão, o time ainda acredita na recuperação e chega para o duelo com o Colorado ainda invicto sob o comando do técnico Bernardo Franco, o quarto treinador da equipe na temporada.