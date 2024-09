O presidente do Conselho Deliberativo do Inter promete, para esta terça-feira (10), analisar um requerimento assinado por 154 conselheiros do clube. No documento, enviado na última sexta-feira (6), são pedidos mais esclarecimentos com relação aos gastos do futebol; o avanço na diminuição das dívidas; e como foram investidos os R$ 109 milhões recebidos da LFF.