Na reapresentação do Inter, agendada para quarta (18), no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado começará a esboçar a escalação para encarar o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. A preparação começa com mistério: o substituto de Gabriel Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zero Hora apresenta as cinco alternativas de reposição.