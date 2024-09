Alternativas Notícia

O que Roger Machado disse sobre a fase de Valencia e a titularidade de Vitão

Equatoriano saiu do banco diante do Cruzeiro e cometeu um pênalti, enquanto o zagueiro deve receber novas chances com a suspensão da dupla titular

29/08/2024 - 06h00min Atualizada em 29/08/2024 - 06h00min