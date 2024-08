O período sem conquistas, e de muitas derrotas, do Inter está fazendo mais duas vítimas. Os atacantes Valencia e Borré são os vilões da vez. Contra o Palmeiras, ambos foram vaiados em algum momento. O equatoriano, inclusive, deixou o campo sem saudar os colorados presentes no Beira-Rio. Maiores investimentos do clube, a cobrança é por um protagonismo maior.