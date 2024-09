Os acertos com o zagueiro Clayton Sampaio e com o lateral-direito Braian Aguirre devem ser os últimos movimentos do Inter na atual janela de transferências, cujo prazo se encerra na segunda-feira. Eles se somam a Agustín Rogel, Bruno Tabata e Nathan (que ainda não estreou) como reforços nesse meio de ano, mas já com um olhar também para 2025.