O Inter empatou com o Athletico-PR em 2 a 2, neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o Colorado saiu na frente com Wesley, mas João Cruz empatou ainda no primeiro tempo. Canobbio virou para o Furacão, na segunda etapa, e Wanderson, nos acréscimos, igualou o placar. Veja os gols e melhores momentos acima.