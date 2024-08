O principal foco do Inter no mercado de transferências é reforçar a lateral direita. O técnico Roger Machado, em entrevista coletiva, depois do empate com o Athletico-PR, na última noite (11), no Beira-Rio, revelou que o clube busca dois jogadores específicos para a posição. Alguns nomes passaram a ser especulados, entretanto, dois já foram analisados pelo Colorado: Guga, do Fluminense, e Mateus Henrique, do América-MG.