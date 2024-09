A vitória contra o Juventude, por 3 a 1, no domingo (1º), manteve o Inter na zona de classificação à Sul-Americana. O Colorado é o 10º colocado, com 32 pontos. Ao longo das 25 rodadas do campeonato, o clube vem oscilando entre posições intermediárias na tabela, chegando a ficar na 16ª posição, na porta do Z-4, há algumas semanas, após um início promissor (confira no gráfico acima o desempenho do Colorado rodada a rodada).