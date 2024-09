O Inter deverá ter ausências de peso para enfrentar o Fortaleza, no Beira-Rio. A CBF divulgou que a partida atrasada, válida pela 19ª rodada do Brasileirão, será disputada um dia depois da data Fifa, em 11 de setembro, às 19h30min. Ou seja, os jogadores convocados para as Eliminatórias possivelmente desfalcarão o Colorado.