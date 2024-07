Anunciado oficialmente pelo Inter nesta quinta-feira (18), Roger Machado foi questionado sobre como fica a sua relação com o torcedor do Grêmio. O ex-lateral-esquerdo tornou-se ídolo ao ser multicampeão com a camisa tricolor. Entre as taças, estão a Libertadores de 1995, o Brasileirão de 1996 e três Copas do Brasil, em 1994, 1997 e 2001.