Na entrevista coletiva de apresentação como treinador do Inter nesta quinta-feira (18), Roger Machado abordou um tema que esteve entre as promessas de campanha de Alessandro Barcellos: o aproveitamento da base. O técnico afirmou que gosta de trabalhar com jovens. Ao mesmo tempo, ponderou ser preciso avaliar cada caso na hora de decidir pela promoção ao grupo principal.