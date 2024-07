Por ser um clube gaúcho, o Inter já teve diversos técnicos nascidos no Rio Grande do Sul ao longo da sua história. O mais novo a integrar essa lista é Roger Machado, que assumirá o comando do clube após a passagem de Eduardo Coudet. Na manhã desta quarta-feira (17), o colunista de GZH Vagner Martins trouxe a informação. Minutos depois o site do Juventude anunciou a saída do profissional. O Inter deve oficializar a contratação em breve.