O estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo de Alan Patrick afastará dos gramados o capitão do Inter por dois meses. Até setembro, Roger Machado terá de suprir a ausência do camisa 10 com alguma das alternativas do grupo atual ou buscar no mercado um meia de características semelhantes. Contra o Bahia, a tendência é pela alternativa número 1: Gabriel Carvalho receberá oportunidade.