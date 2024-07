Não basta vencer para o Inter se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Ao perder por 2 a 1 para o Juventude no jogo de ida, nesta quarta-feira (10), o Colorado ficou com a obrigação de superar a equipe de Caxias no jogo de volta, no sábado (13), no Alfredo Jaconi. Gilberto abriu o placar para os visitantes no Beira-Rio. Valencia igualou para os colorados, mas nos instantes finais Luis Oyama colocou o Ju em vantagem.