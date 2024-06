O Inter voltou ao Brasileirão neste sábado (1º) com vitória sobre o Cuiabá em jogo que o time teve atuações distintas nos dois tempos. Após repetir a dificuldade criativa na primeira etapa, o Colorado melhorou na volta do intervalo com as mudanças feitas pelo técnico Eduardo Coudet. O Desenho Tático de GZH mostra como foi o funcionamento colorado na Arena Pantanal.