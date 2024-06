Desenho Tático: como o Inter jogou sem centroavante e as opções de Coudet para encarar o Criciúma

O Inter foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26), em jogo no qual os dois times alternaram chances de gol. Na partida, o técnico Eduardo Coudet apostou por iniciar sem um centroavante de ofício pela primeira vez no Brasileirão. Com a suspensão de Alario, o treinador poderá repetir essa ideia diante do Criciúma, no domingo (30). O Desenho Tático de Zero Hora mostra como funcionou o time colorado sem um centroavante de ofício.