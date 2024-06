A derrota para o Atlético-MG com gol no último minuto trouxe outra má notícia para o Inter: Wesley e Alario levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para a próxima rodada do Brasileirão. Os desfalques, que já seriam sentidos naturalmente, somam-se a Lucca, lesionado, mais Borré e Valencia, que disputam a Copa América.