O Bola nas Costas, tradicional programa de entretenimento e esporte da Rádio Atlântida, estava no ar quando Eduardo Coudet chegou a Criciúma. Acompanhado do presidente Alessandro Barcellos, o técnico desembarcou em frente ao hotel e foi recebido por todos os repórteres, que se aglomeraram na portaria para fazer imagens do técnico.