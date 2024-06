Se o processo de amadurecimento como jogador profissional Inter demorou mais do que o esperado, o mesmo não ocorreu para ganhar destaque no futebol europeu. Johnny foi alçado aos profissionais do Inter em setembro de 2019. Conquistou a condição de peça importante apenas no segundo semestre de 2023, sob o comando de Eduardo Coudet, principalmente na campanha semifinalista da Libertadores.