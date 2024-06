Os desfalques não atingem apenas as equipes gaúchas que jogam o Brasileirão. Adversário do Inter nesta quarta-feira (26), o Atlético-MG chega para a partida no Heriberto Hülse com um time inteiro de ausências para o jogo das 21h30min. São 11 jogadores de fora que fazem com que o técnico Gabriel Milito tenha que montar um quebra-cabeça com peças fora do lugar.