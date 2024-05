A CBF confirmou o adiamento dos jogos dos times gaúchos em todas as séries do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil até 27 de maio. A decisão também envolve partidas da dupla Gre-Nal nas categorias de base e no Brasileiro Feminino. No caso do masculino do Inter, são cinco jogos confirmados. Além disso, o Colorado teve a confirmação do adiamento do seu confronto com o Delfín, pela Sul-Americana, adiado.