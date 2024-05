A cidade de Alvorada também sofre com as enchentes que são registradas por todo o Rio Grande do Sul. O Centro de Treinamentos das categorias de base do Inter, que fica no município da Região Metropolitana, foi atingido pela cheia do Arroio Feijó na madrugada da última quinta-feira (2). Apesar disso, a água baixou em pouco tempo e o abrigo de 58 jovens atletas se encontra em boas condições.