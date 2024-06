No último contato do Inter com o povo de Porto Alegre, em 18 de maio, a torcida entoou uma música que costuma embalar a arquibancada, cuja letra fala em: "Pelo Rio Grande, pelo nosso amor". É esse o espírito que move os colorados a partir das 21h30min desta terça (28), contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, em Barueri. Será a retomada do futebol gaúcho após a catástrofe climática que assolou o Estado.