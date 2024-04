O Inter tem uma baixa importante para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri. O volante Fernando sequer viajou com a delegação colorada para São Paulo, por conta de uma contusão no ombro direito. A principal novidade no grupo é o zagueiro Robert Renan, relacionado pela primeira vez após a traumática eliminação no Gauchão para o Juventude.