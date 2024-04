A mudança no local do jogo do Inter contra o Palmeiras para a Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão, alterou o planejamento do técnico Eduardo Coudet. Preocupado com o desgaste físico do elenco, o treinador deve escalar nesta quarta-feira (17) um time com mais titulares do que o projetado inicialmente, uma vez que a partida seria disputada no gramado sintético da Arena Palmeiras.