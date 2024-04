Não é só o Inter que tem uma maratona pela frente até domingo (28). As árbitras que comandarão a partida do Colorado contra o Atlético-GO, pela quarta rodada do Brasileirão, também enfrentarão uma aventura envolvendo uma longa viagem e dois jogos. Elas estarão nas alturas nesta quinta-feira (25), apitando uma partida da Copa Sul-Americana.