As Gurias Coloradas seguem sem vencer no Brasileirão Feminino. Nesta sexta-feira (29), na Arena Corinthians, o Inter saiu derrotado por 3 a 0 para as Brabas. A ex-colorada Duda Sampaio fez o primeiro gol, na etapa inicial. Enquanto Yasmim, de falta, e Vic Albuquerque, de cabeça, confirmaram o triunfo no segundo tempo.