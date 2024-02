Só um herói poderia assumir um desafio do tamanho que é manter o Santa Cruz na elite do Gauchão. Por isso, Iarley aceitou o convite. O ídolo colorado, homem que dobrou a defesa do Barcelona e fez tudo no título mundial de 2006, assume o comando da equipe do Vale do Rio Pardo justamente contra o Inter, na noite desta quarta-feira (7), 21h30min, pela 6ª rodada.