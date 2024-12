Jogo entre Inter e Botafogo é para encerrar o ano em grande estilo no Beira-Rio

Uma das missões por parte da arquibancada é proporcionar uma linda festa nesta despedida colorada. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter chega nas duas últimas partidas do Brasileirão em ótima situação. Essa avaliação fica ainda mais favorável quando recordamos a situação do time há alguns meses. As projeções eram as piores. A pauta zona de rebaixamento chegou a ser cogitada por algumas pessoas. Porém, a realidade colorada mudou completamente. O torcedor se enche de orgulho do futebol apresentado e isso tem ficado evidente no dia a dia do clube.

Claro que parte da mobilização colorada na compra de ingressos para o enfrentamento diante do Botafogo era acreditando na possibilidade do título. Em paralelo a isso, existia um entendimento coletivo de que esse cenário dificilmente se confirmaria. Mais uma vez, foi por pouco. Mas a classificação direta para fase de grupos da Libertadores é uma grande recuperação dos jogadores e da nova comissão técnica.

Por isso, uma das missões por parte da arquibancada é proporcionar uma linda festa nesta despedida colorada do Beira-Rio. Assim como temos um retorno positivo do que podemos esperar para 2025 dentro de campo, é possível que o estádio deixe o seu recado em relação ao apoio que os jogadores vão sentir por parte da torcida. Isso anima para a volta do time após o período de férias.

Botafogo é um grande adversário

Além disso, o confronto é complicado. O Botafogo é o grande time do futebol brasileiro. A qualidade dos cariocas ficou evidente depois do título inédito da Libertadores. É admirável o equilíbrio técnico, tático e físico que eles têm. É muito difícil competir contra uma equipe que tem esses pilares muito bem estruturados. O bom futebol colorado tem que aparecer para que o time consiga a vitória.

Com certeza temos muitas lições para pontuar em relação ao ano no total. O torcedor deve se manter atento aos movimentos que a gestão do clube irá fazer nas próximas semanas. Porém, amanhã, no Beira-Rio, é dia de encerrar o ano em grande estilo.