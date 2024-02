O ex-atacante do Inter, Paolo Guerrero, é o novo reforço do César Vallejo, do Peru. Aos 40 anos de idade, o atleta atuará pela primeira vez no futebol profissional do seu país natal. Segundo informações da imprensa peruana, um dos principais motivos pelo qual o jogador escolheu o modesto clube foi a vontade de viver os seus últimos momentos como atleta mais perto da sua família.