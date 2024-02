O Inter volta a campo no próximo domingo (18) pelo Gauchão com muito mistério sobre o time que será utilizado. Depois da partida no Estádio do Vale, diante do Novo Hamburgo, a equipe do técnico Eduardo Coudet terá uma semana livre antes do clássico Gre-Nal, dia 25, e da estreia na Copa do Brasil, no dia 28, contra o ASA de Arapiraca-AL.