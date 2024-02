O Inter divulgou a lista de 22 jogadores relacionados para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 21h30min desta quarta-feira (14), no Beira-Rio, pela oitava rodada do Gauchão. Líder do campeonato com 16 pontos, o Colorado terá a volta do meia Mauricio, que estava na disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira.