O Inter iniciou na tarde desta segunda-feira (12) a preparação para receber o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pela oitava rodada do Gauchão. Como de costume, quem jogou no dia anterior contra o São José, apenas correu ao redor do gramado do CT Parque Gigante. O treino com bola foi para aqueles que estiveram no banco de reservas ou foram preservados.