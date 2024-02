A partida que selou a classificação antecipada do Inter à segunda fase, após oito rodadas, foi, também a de melhor exibição da equipe. Com um primeiro tempo brilhante, em que abriu 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, o time até tentou manter o ritmo na segunda etapa, e confirmou a vitória. São 19 pontos, dois acima do Grêmio e cinco a mais do que o Juventude, na primeira posição.