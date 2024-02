O Inter tem em tese apenas uma dúvida para o Gre-Nal de domingo (25): o goleiro Sérgio Rochet. Ausências no treino desta terça (20) pela manhã, os atacantes Lucas Alario e Enner Valencia não preocupam para o clássico. Já o zagueiro Gabriel Mercado, com dores no joelho esquerdo, ficou fora da atividade, mas também deve ir para o jogo.