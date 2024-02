Não só o placar do Gre-Nal 441 foi igual ao do realizado no ano passado no Beira-Rio. O jogador decisivo no clássico também se repetiu, sendo novamente Alan Patrick. Autor do 3 a 2 para Inter nos minutos finais e com uma assistência para Mauricio, o capitão foi o nome da vitória colorada e ainda chegou a mesma marca de ídolos colorados nos confrontos com o Grêmio.