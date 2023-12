O zagueiro Robert Renan está em vias de ser anunciado pelo Inter. O jogador de 20 anos, que está no Zenit-RUS, acertou as bases com o clube gaúcho e praticamente não há mais impeditivos com os russos. Apenas detalhes separam o anúncio. Mas na velocidade do mercado brasileiro, enquanto não houver documento, esses "detalhes" podem ser decisivos. Ainda mais se tratando de um atleta convocado para a Seleção.